Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 12:51

Брюссель. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник призвал ЕС оказать помощь странам, которые находятся в состоянии перехода на "зеленую" энергетику.

"Европа поставила себе четкую цель: она хочет занимать передовые позиции в переходе на "зеленую "энергетику. Она хочет быть первым климатически нейтральным континентом на планете. Однако ЕС следует также поддерживать страны в переходе (на "зеленую" энергетику - ИФ). Это наша обязанность - глобально помогать неустойчивым странам", - написал Мишель в твиттере.

Он подчеркнул необходимость проведения "зеленой" революции в энергетике, так как "климатическая ситуация в настоящее время чрезвычайна".

Накануне сообщалось, что в интервью телеканалу RTBF Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений.

Мишель указал на то, что в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

Необходимо, пояснил он, мобилизовать усилия, чтобы заставить отступить угрозу климату, учредить углеродный нейтралитет, превратить Европу в первый климатически нейтральный континент.

1ви ар

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