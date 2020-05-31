Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 12:18

Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Переговоры с США не имеют никакого смысла, заявил, выступая с первой речью в меджлисе (парламенте Ирана), избранный на минувшей неделе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Переговоры с Америкой, глобальной осью надменности, бесполезны и вредны", - сказал он.

По его словам, Тегеран будет стремиться к "полному устранению американской террористической армии из региона".

Галибаф, бывший командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции, был избран председателем меджлиса в четверг. Ранее он также занимал посты градоначальника Тегерана и возглавлял иранскую полицию.

1ар аг

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