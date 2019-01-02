Председатель КНР выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 13:31

Пекин. 2 января. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину послание с соболезнованиями в связи с трагедией в Магнитогорске, унесшей жизни более 20 человек, сообщает в среду газета "Чайна Дейли".

От лица руководства и граждан Китая, а также от себя лично, Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью людей и искреннее сочувствие родственникам погибших, а также пострадавшим, сообщает газета.

Кроме того, письмо с соболезнованиями премьер-министру России Дмитрию Медведеву направил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, отмечает газета.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, погиб 21 человек, из них 14 опознаны. Судьбу еще 20 жильцов устанавливают.

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