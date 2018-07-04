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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 16:25 04.07.2018 - 16:25

Пекин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Россию к усилению координации с Китаем на международных площадках для преодоления различных негативных процессов в мировой политике, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду по итогам встречи с китайским руководителем.

"Си Цзиньпин особенно подчеркнул, что и Россия, и Китай имеют или одинаковые, или схожие позиции по основным международным проблемам и подчеркнул важность того, чтобы мы координировали свои действия на международных площадках, выступали вместе, чтобы сохранять стабильность в мире, чтобы находить мирные политические решения по региональным, иным конфликтам", - сказала В.Матвиенко журналистам в Пекине.

По ее словам, Си Цзиньпин в целом высоко оценил значение российско-китайского взаимодействия на международной арене "с учетом и торговых войн, которые объявляются сейчас, с учетом попыток разрушения международных институтов, международного права".

"Подчеркнул, что особенно актуально сейчас усиление такой координации, взаимодействия и выработки общих мер противодействия таким негативным процессам в мировой политике", - добавила В.Матвиенко.

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