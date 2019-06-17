Гонконг. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на этой неделе с визитом в Северную Корею, сообщила в понедельник издающаяся в Гонконге газета "Саут чайна морнинг пост".
По данным газеты, визит продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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