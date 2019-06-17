Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 13:13

Гонконг. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на этой неделе с визитом в Северную Корею, сообщила в понедельник издающаяся в Гонконге газета "Саут чайна морнинг пост".

По данным газеты, визит продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!