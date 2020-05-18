Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 13:16

Женева. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на Ассамблее ВОЗ, заявил, что власти страны открыто и своевременно проинформировали мир о ситуации с коронавирусом COVID-19.

"Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома (вируса) настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам", - сказал он.

Председатель КНР объявил, что "Пекин в течение двух лет направит $2 млрд на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся".

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что "Китай согласен на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус". При этом он пояснил, что это нужно сделать после победы над коронавирусом.

В качестве первоочередных мер, которые стоят перед международным сообществом, Си Цзиньпин назвал необходимость сотрудничества в выявлении, контроле, методах лечения заболевания, работе над вакцинами и научных исследованиях.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно выступали с обвинениями в адрес Пекина в том, что он своевременно не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

Трамп заявлял, что готов рассмотреть вариант введения санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

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