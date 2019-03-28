Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп повторил в четверг, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф должен быть выведен из состава Конгресса.
"Конгрессмен Адам Шифф, который два года сознательно и незаконно лгал и допускал утечки информации, должен быть принужден к тому, чтобы уйти из Конгресса!" - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.
Накануне Д.Трамп заявил в интервью Fox News, что А.Шифф должен быть снят с должности после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией, после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией.
А.Шифф заявил, что, несмотря на выводы Р.Мюллера, сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией на самом деле был, и комитет продолжит искать доказательства этого.
1кю ар