Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 12:32

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп повторил в четверг, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф должен быть выведен из состава Конгресса.

"Конгрессмен Адам Шифф, который два года сознательно и незаконно лгал и допускал утечки информации, должен быть принужден к тому, чтобы уйти из Конгресса!" - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Накануне Д.Трамп заявил в интервью Fox News, что А.Шифф должен быть снят с должности после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией, после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией.

А.Шифф заявил, что, несмотря на выводы Р.Мюллера, сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией на самом деле был, и комитет продолжит искать доказательства этого.

1кю ар

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