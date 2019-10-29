Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 16:28

Нью-Йорк (ООН). 29 октября. ИНТЕРФАКС - Дело о невыдаче американских виз российским делегатам на текущую сессию Генассамблеи ООН, вероятно, должно рассматриваться суде в США, а не в Международном суде Организации, если до этого дойдет, заявил председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Если дело (о невыдаче виз - ИФ) дойдет до суда, это не будет наш суд, так как соглашение с принимающей стороной заключено между ООН и США, если только не будет обращения в Международный суд ООН для вынесения консультативного заключения, что весьма маловероятно", - сказал Юсуф в ходе брифинга в штаб-квартире Организации.

По его словам, дело, вероятно, должно рассматриваться в местных судах в США.

"Я не хотел бы комментировать это, потому что это вопрос, о котором мы совершенно не информированы. Я знаю, что существует Комитет по сношениям со страной пребывания (штаб-квартиры ООН- ИФ), который занимается такими вопросами, и я надеюсь, что они найдут решение для такого рода проблем", - отметил Юсуф.

Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям в связи с невыдачей виз ряду делегаций на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По итогам встречи зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия поддерживает инициативу делегаций, предложивших запустить процедуру арбитража между Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и США как страной пребывания штаб-квартиры Организации из-за невыдачи виз ряду делегаций на мероприятия Генассамблеи.

"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между Генсекретарем ООН и государством пребывания, как одним из возможных механизмов урегулирования этого вопроса", - сказал он.

Заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш считает, что необходимо тщательно продумать возможные дальнейшие шаги в связи с предложением ряда делегаций.

"Что касается предлагаемых мер в соответствии с разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях, то нам было бы необходимо тщательно продумать возможные дальнейшие шаги, и здесь я хотел бы отметить, что в этом вопросе следует руководствоваться существующей практикой, в том числе консультативным заключением Международного суда", - заявил он на закрытом заседании.

1йф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!