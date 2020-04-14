Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 12:29

Стамбул. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Основатель и лидер Независимой партии Турции Хайдар Баша скончался от коронавируса COVID-19, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я глубоко сожалею о смерти председателя Независимой партии Турции Хайдара Баша, который умер из-за коронавируса. Я желаю ему и всем соотечественникам, которые скончались от той же болезни, милости Аллаха. Приношу соболезнования их родным и близким", - говорится в сообщении турецкого лидера в твиттере.

Эта партия была основана в 2001 году. Она не входит в число влиятельных политических сил страны.

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