Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 17:19

Нью-Йорк (ООН). 7 марта. ИНТЕРФАКС - ОБСЕ готовит предложения по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины, сообщил в четверг председатель организации, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"После моей поездки (в Луганскую область в феврале 2019 года - ИФ) мы разрабатывали конкретные предложения, которые смогли бы принести ощутимое облегчение для жителей этих территорий", - заявил М.Лайчак на заседании Совбеза ООН, отметив, что среди предложенных мер - восстановление моста в станице Луганской и проведение разминирования.

"В феврале у меня была возможность обсудить эти предложения с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным по отдельности, и я не услышал ни одного возражения", - добавил председатель ОБСЕ.

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