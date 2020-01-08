Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 0:40

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Главной задачей, которую ставил перед собой Иран при нанесении ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, было добиться потерь среди их персонала, заявил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли.

"Я, основываясь на том, что я видел и знаю, считаю, что удары были предназначены для нанесения структурных повреждений, уничтожения транспортных средств, оборудования и самолетов, а также персонала", - сказал военачальник.

По его словам, тот факт, что удалось избежать людских потерь, объясняется подготовленностью к обороне и эффективностью американской системы раннего предупреждения.

Министр обороны Марк Эспер, со своей стороны, сообщил, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них достигли целей 12 ракет - 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле.

Инфраструктуре баз были нанесены "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники.

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