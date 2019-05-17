Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:53

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель парламентской ассамблеи ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в пятницу обратилась к странам-членам Совета Европы (СЕ) с призывом развивать сотрудничество и сплоченность для дальнейшей эффективной работы организации.

"Дух братства и сотрудничества должен впредь направлять нас, чтобы мы вместе могли сделать организацию еще более сплоченной, более сильной и более эффективной в выполнении нашей политической миссии", - сказала Паскье, выступая перед комитетом министров СЕ в Хельсинки.

"В этом году, когда мы отмечаем 70-летие Совета Европы, у нас есть много причин гордиться тем, что мы построили", - заявила она, отметив беспрецедентно высокий уровень защиты прав человека и сотрудничество среди всех 47 членов совета.

При этом председатель ПАСЕ назвала неприемлемой ситуацию, в которой государство-член СЕ прекратило участвовать в работе одного из уставных органов и не выплачивает свой финансовый взнос.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что участники заседания комитета министров СЕ в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.

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