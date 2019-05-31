Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 6:01

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель финансового комитета Сената США Чак Грассли назвал ошибочным решение президента США Дональда Трампа ввести с 10 июня пошлины в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"Торговая политика и безопасность границ - это отдельные вопросы. Это злоупотребление президентскими тарифными полномочиями, и оно противоречит намерениям Конгресса", - цитирует The Hill заявление Грассли.

Он отметил, что данное решение "поставит под угрозу прохождение USMCA (соглашение США-Мексика-Канада - ИФ) ".

"Я поддерживаю почти каждое решение президента по миграционной политике, но не это", - добавил сенатор.

Ранее президент США в своем твиттере сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

"Если кризис незаконной миграции будет смягчен посредством эффективных мер, принимаемых Мексикой, которые будут определены по нашему собственному усмотрению и решению, пошлины будут сняты. Однако, если кризис сохранится, пошлины будут повышены до 10 % с 1 июля 2019 года. Аналогичным образом, если Мексика не примет мер по резкому сокращению или устранению числа нелегальных мигрантов, пересекающих их территорию по пути в Соединенные Штаты, пошлины будут увеличены до 15 % 1 августа 2019 года, до 20 % 1 сентября 2019 года и до 25 % 1 октября 2019 года", - говорится в распоряжении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Уточняется, что пошлины будут оставаться на уровне 25% до тех пор, пока Мексика существенно не прекратит незаконный приток мигрантов, проходящих через ее территорию.

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