Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 4:02

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает, что протестные выступления в Москве в связи с выборами в Мосгордуму выявили необходимость совершенствования избирательной системы в России.

"В том, что произошло, есть положительное - это свидетельство того, что система устарела, что общество не собирается нам этого прощать", - заявила она в интервью американскому информагентству Associated Press (АР).

Чиновник добавила, что Центризбирком подумает над внесением поправок, чтобы упорядочить систему сбора подписей и сократить их необходимое количество.

По словам Памфиловой, которую агентство назвало "ветераном политической оппозиции" России до назначения на пост председателя ЦИК, она лично выступает за более широкую конкуренцию на выборах, но считает, что следует соблюдать существующие законы.

"Как частное лицо, как гражданин я очень хотела, чтобы была максимально широкая конкуренция, чтобы все регистрировались", - сказала она.

Тем не менее, Памфилова подчеркнула: "Закон существует, и мы должны придерживаться его буквы, к сожалению".

Она обвинила некоторых не прошедших регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы в манипулировании своими сторонниками, но сказала, что, по ее мнению, разочарование, которое проявилось на улицах Москвы, было искренним.

"Люди хотят большего. Это молодое, обеспеченное поколение, которое выросло при Путине, и мы должны помнить об этом, мы должны понимать, что это поколение (...) им нужно найти свое место здесь, в России. Им нужна социальная мобильность", - цитирует агентство председателя ЦИК РФ.

Она выразила сожаление, что "ничего не может сделать, чтобы остановить то, что переросло в серьезный политический кризис, поскольку внутренняя российская политика находится вне ее компетенции", пишет АР.

1гк бм

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