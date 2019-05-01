Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 1:23

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер считает, что генеральный прокурор Уильям Барр пытается шантажировать комитет своим решением не участвовать в намеченных на четверг слушаниях.

"Он пытается шантажировать комитет", - заявил Дж.Надлер.

Председатель юридического комитета Палаты представителей говорит, что генеральный прокурор отказывается предстать перед комитетом в четверг, потому что он "напуган".

По его словам, "следующим шагом" будет обвинение У.Барра в неуважении к Конгрессу за то, что он отказался предоставить законодателям неотредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства РФ в президентские выборы США в 2016 году.

Как сообщалось, У.Барр отказался участвовать в слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США в четверг.

Министерство юстиции заявило, что председатель юридического комитета Палаты представителей пытается поставить "беспрецедентные и ненужные" условия генеральному прокурору.

Пресс-секретарь министерства юстиции Керри Купек говорит, что Дж.Надлер настаивает на том, чтобы сотрудникам Конгресса было разрешено задавать вопросы У.Барру.

Он отметил, что генеральный прокурор "по-прежнему рад напрямую взаимодействовать" с членами комитета, чтобы ответить на их вопросы.

Генпрокурор США У.Барр в воскресенье предупредил демократов, что не появится на планируемых на четверг слушаниях в случае, если председатель комитета не изменит правила их проведения.

Дж.Надлер в свою очередь заявил CNN, что У.Барр "не будет диктовать юридическому комитету формат работы".

Отвечая на вопрос о том, какими будут его действия, если У.Барр все же откажется участвовать в слушаниях, Дж.Надлер сказал: "Тогда мы будем вынуждены вызвать его по повестке, и мы будем вынуждены сделать все возможное, чтобы добиться этого".

Генпрокурор США У.Барр в среду дал показания перед юридическим комитетом Сената и столкнулся с рядом вопросов по докладу Мюллера, в частности, почему спецпрокурор посчитал, что резюме генпрокурора "не полностью отражает контекст расследования".

1вз бм

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