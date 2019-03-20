Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 16:53

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поддержала решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге об ужесточении наказания для бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, назвав новый вердикт предостережением для остальных, сообщают западные СМИ.

"Этот вердикт не сможет вернуть к жизни сотни тысяч погибших или облегчить боль их семьям и тем, кто это выжил. Но он станет предостережением для остальных", - заявила хорватский президент.

Член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийцев Желько Комшич в свою очередь отметил, что вынесенный в среду приговор - это самая малая часть правосудия, на которое вправе рассчитывать жертвы геноцида.

"Этот приговор останется письменным свидетельством и уроком для будущих поколений о том, что ни одно преступление не останется безнаказанным", - добавил Ж.Комшич.

Глава внешнеполитического ведомства автономного края Косово и Метохии Беджет Паколли также поддержал решение судебной инстанции.

"Его политика геноцида и идеология ненависти стали причиной военных преступлений в Боснии и Герцеговине. Мы мысленно с семьями жертв его преступлений", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в среду Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге принял решение об изменении меры пресечения для бывшего лидера боснийских сербов Р.Караджича с 40 лет тюремного заключения на пожизненный срок за военные преступления, совершенные во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг.

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