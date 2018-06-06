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Пекин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Представители КНДР и США провели очередные переговоры в пограничном пункте Пханмунджом по подготовке встречи лидеров этих стран в Сингапуре, сообщили южнокорейские СМИ.

По их данным, переговоры начались примерно в 10:00 по местному времени. США представлял американский посол на Филиппинах Сун Ким, КНДР - замминистра иностранных дел КНДР Чхо Сон Хэй.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1эф гк

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Интерфакс