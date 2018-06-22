Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 9:07 22.06.2018 - 09:07

Пекин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Северокорейские и южнокорейские официальные лица в пятницу провели переговоры относительно возможности возобновления воссоединения членов семей, разделенных в результате Корейской войны, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Встреча делегаций началась в 10:00 утра по местному времени (04:00 мск) в отеле в туристическом регионе Кымгансан в КНДР.

Южнокорейскую делегацию возглавил глава организации Красного креста в Южной Корее Пак Кен Со, северокорейскую - заместитель председателя комитета по делам мирного объединения страны Пак Ён Ир.

"Если мы решим отойти от неудачного прошлого и выработать новый образ мышления, то гуманитарное сотрудничество между Севером и Югом начнет процветать", - сказал глава делегации из КНДР перед началом переговоров.

"Мы должны предпринять активные шаги для достижения положительных результатов. Для этого необходимо доверять и быть внимательными друг к другу", - добавил он.

Со своей стороны Пак Кен Со выразил надежду, что переговоры о воссоединении семей "решат главную причину скорби нации".

АП отмечает, что в последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи для воссоединения семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей ввиду активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в корейской пограничной деревне Пханмунджом, договорились работать над воссоединением семей, разъединенных в результате войны 1950-1953 годов.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line