Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 18:56

Альмдорф. 17 мая. ИНТЕРФАКС - На организуемом ассоциацией "Познаем Евразию" круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума запланировано обсуждение развития бизнеса между двумя странами, заявил президент этой ассоциации Антонио Фаллико.

"Мы проведем круглый стол, за которым будут сидеть руководители крупнейших итальянских и российских компаний, которые представляют 92% и 95% всего объема торговли между Россией и Италией", - сказал он "Интерфаксу" на полях Второй международной встречи в Альмдорфе (Австрия).

"С ними мы будем рассуждать о том, какие существуют препятствия в развитии бизнеса между странами и как их преодолеть", - сказал глава ассоциации "Познаем Евразию" , которая готовит ряд связанных с Италией сессий на форуме.

Кроме того, он рассказал, что ассоциация также отдельно организует круглый стол, "который призван показать инновационный потенциал в отношениях между крупными компаниями и малым бизнесом".

"Речь идет о том, что в нем будут участвовать по две крупные компании с итальянской и российской стороны, около двух десятков малых и средних предприятий с обеих сторон", - указал Фаллико.

"Наш опыт показывает, что некоторые малые и средние предприятия можно называть "карманными" многонациональными компаниями", - сказал он.

По его словам, у таких компаний зачастую есть продукты и разработки высокого уровня, которые представляют интерес для крупнейших компаний".

"Мы хотим показать, что сотрудничество такого типа между крупным бизнесом и малым бизнесом может давать обоим выигрыш на международных рынках" - заключил глава ассоциации "Познаём Евразию".

ПМЭФ состоится 6-8 июня в Санкт-Петербурге.

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