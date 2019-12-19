Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 15:52

*** В четверг в "Домодедово" были задержаны еще 14 человек, в настоящий момент они уже прошли погранконтроль

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Проблема задержаний израильских граждан в московских аэропортах обсуждалась в четверг в ходе консульского диалога представителей МИД двух стран, сообщили в посольстве Израиля в Москве.

"Этот вопрос обсуждается в рабочем порядке между Израилем и Россией и поднимался в рамках консульского диалога, который состоялся сегодня в Израиле", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

В дипмиссии отметили, что четырнадцать граждан Израиля, задержанных в "Домодедово" в четверг, уже смогли пройти паспортный контроль. Там добавили, что они были задержаны на меньший срок, чем накануне.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что в Израиль в четверг для переговоров прибыла российская делегация, которую возглавил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Со стороны Израиля, по данным газеты, в переговорах приняли участие заместитель генерального директора МИД Израиля по Евразии Гари Корен и руководитель консульского департамента Стелла Рапп.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Домодедово" в среду были задержаны по меньшей мере 40 граждан Израиля, прибывших из Тель-Авива. Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля, их весь день продержали в аэропорту без объяснения причин, после чего они все же смогли пройти паспортный контроль.

В четверг, по данным "Едиот Ахронт", российские правоохранительные органы задержали еще 14 израильтян, прибывших в аэропорт "Домодедово".

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