Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:45

***США неосновательно подходят к вопросу о создании зоны безопасности - Чавушоглу

(расширенная версия, добавлено высказывание Чавушоглу, 4-й и 5-й абзац)

Стамбул. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Двое высокопоставленных представителей Пентагона прибыли в Турцию на переговоры, связанные с созданием зоны безопасности на северо-востоке Сирии вблизи границы с Турцией, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на турецкое министерство обороны.

В заявлении турецкого министерства обороны говорится, что делегация, возглавляемая заместителем главы Европейского командования США генерал-лейтенантом Стивеном Твитти и заместителем главы Центрального командования США генерал-лейтенантом Томасом Бергесоном, встретится с представителями турецких военных.

По данным Центрального командования вооружённых сил США, на переговорах военнослужащие обсудят "будущую поддержку" совместных операций двух стран на юго-востоке Турции и другие "ключевые направления деятельности".

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября также обсудят вопрос создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

"У нас было совместное патрулирование (в зоне безопасности - ИФ), да, но меры, которые были предприняты (США - ИФ) помимо этого, поверхностны", - заявил журналистам во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя совместную работу Турции и США.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что 8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

1ви ар

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