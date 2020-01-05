Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 1:42

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Представители Минобороны, Госдепартамента и Национальной разведки США провели брифинг для комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената Конгресса по вопросам, связанным с операцией по устранению командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, сообщил Пентагон.

"Сегодня (в субботу - ИФ) г-жа Кэтрин Уилбаргер, исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, вместе с высокопоставленными представителями Госдепартамента и Национальной разведки провела брифинг для сотрудников Комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената. Были озвучены недавние угрозы и факты нападения на американский персонал и интересы, включая 11 нападений на американские войска в Ираке с октября, и нападение на посольство США в Багдаде 27 декабря", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Представители ведомств доложили конгрессменам о "недавних решительных оборонительных действиях, предпринятых для защиты американского персонала за рубежом", в том числе о "ликвидации командира подразделения "Кудс" Касема Сулеймани".

"Эти удары предоставляют режиму в Иране возможность отойти от своего террористического прошлого и прекратить эскалацию незаконных, агрессивных атак", - подчеркивается в сообщении американского военного ведомства.

В нем говорится: "Докладчики также подчеркнули, что мы не стремимся к эскалации отношений с Ираном и приняли соответствующие меры для обеспечения безопасности американских граждан, сил, партнеров и интересов в регионе. Они (докладчики - ИФ) подтвердили нашу приверженность союзникам и партнерам в регионе".

Ранее американские законодатели подвергли администрацию США резкой критике за то, что акция против Сулеймани была предпринята без согласования с Конгрессом и может повлечь за собой ответный действия со стороны Ирана.

Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что ликвидация Сулеймани является провокационным актом, который ставит под угрозу безопасность американских граждан.

"Высшим приоритетом американских лидеров является защита жизней американцев и американских интересов. Мы не можем подвергать опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия", - говорится в распространенном ранее заявлении Пелоси.

По ее словам, операция по уничтожению Сулеймани была проведена "без консультаций с Конгрессом".

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

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