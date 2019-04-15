Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 11:07

Дубай. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Делегация правительства Афганистана может посетить на этой неделе Доху (Катар) для участия в межафганской встрече с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), сообщил в понедельник афганский телеканал Tolo News.

Афганские политики и, возможно, правительственная делегация намерены принять участие позже на этой неделе в Дохе во встрече с "Талибан", в ходе которой они обменяются мнениями о мирном процессе в стране, передал афганский телеканал.

Первая межафганская встреча состоялась в Москве в начале февраля. Правительство Афганистана не направило на нее свою делегацию и критически отозвалось о его итогах. Вторая такая встреча должна была состояться 14-15 апреля в Дохе, но была отложена на несколько дней.

Источники в Кабуле ранее в беседе с "Интерфаксом" не исключали, что на вторую встречу Кабул отправит своих представителей.

Талибы отказываются вести диалога с нынешним правительством Кабула, считая его "марионеткой США" и заявляя, что прежде, чем вести переговоры с афганскими властями необходимо, чтобы страну покинули все иностранные войска.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в понедельник вновь призвал талибов вступить в диалог с Кабулом.

"Достижение соглашения о прекращении огня - это самый быстрый способ избежать жертв. Руководство "Талибан" должно разрешить своим представителям сесть за стол переговоров и вести диалог. Я продолжу добиваться этого", - написал американский дипломат в своем микроблоге в Твиттере.

Спецпредставитель отметил, что афганский народ заслуживает и хочет достижения всеобъемлющего прекращения огня и переговоров, ведущих к прочному миру. "США поддерживают афганцев в этом", - подчеркнул З.Халилзад.

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