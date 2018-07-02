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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 13:15 02.07.2018 - 13:15

*** Эр-риядской группе вменяют затягивание формирования списка кандидатов

*** Отдельные группы оппозиции заявляют о своем намерении составить собственные списки кандидатов

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Работа над списком кандидатов от оппозиции в Конституционную комиссию Сирии продолжается, опрошенные "Интерфаксом" оппозиционеры заявляют о наличии разногласий по кандидатурам.

Так официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (объединенной делегации оппозиции - ИФ) Яхья аль-Ариди сказал "Интерфаксу", что "работа над списком продолжается".

Он отметил, что не располагает информацией о том, в какие сроки список может быть передан спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре.

Со своей стороны лидер партии "Национальная конференция " и оппозиционной группы "Хмеймим" Илиан Масаад сообщил "Интерфаксу", что причиной задержки в составлении является позиция Высшего комитета по переговорам (ВКП).

"Мы не знаем до сих, что стало со списком представителей. Так называемая эр-риядская группа распространила список в СМИ, однако, насколько мне известно, голосование по его кандидатурам продолжается, не все кандидатуры устраивают оппозиционеров в Эр-Рияде", - сказал И.Масаад.

Вместе с тем он отметил, что есть несколько вариантов списков, которые циркулируют среди оппозиционеров. "Я как представитель партии намерен также сформировать список со своими соратниками, который мы направим спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре", - пояснил он.

В то же время лидер московской оппозиционной платформы Кадри Джамиль подтвердил "Интерфаксу", что ВКП так и не смог сформировать свой список представителей оппозиции для Конституционной комиссии.

"Есть список от участников встречи в Сочи. Переговорный комитет до сих пор не смог сформировать свой список", - отметил он.

"Наша платформа фигурирует в этом списке, и мы настаиваем на том, чтобы ВКП направил свой список, где мы также участвуем", - подчеркнул он, добавив, что неизвестно, когда это произойдет.

Конгресс национального диалога Сирии, в рамках которого сирийская общественность приняла решение создать Конституционную комиссию, состоялся 30 января в Сочи.

Согласно достигнутым договоренностям, правительство Сирии, оппозиция и представители гражданского общества должны составить три списка кандидатов в комиссию по 50 человек и передать их спецпосланнику ООН по Сирии С.де Мистуре.

Предполагается, что в Конституционную комиссию войдут не более 50 человек, которых отберет сам спецпосланник. Руководить работой Комиссии будет С. де Мистура.

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