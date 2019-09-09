Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 21:36

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США Джон Салливан обсудил с первым замглавы МИД РФ Олегом Сыромолотовым в ходе встречи в Вене вопросы, вызывающие обеспокоенность у обеих стран, в частности - украинскую тематику, сообщает в понедельник госдеп.

"Замгоссекретаря Салливан активно поднимал вопросы, вызывающие обеспокоенность у двух стран, в ходе встречи с замглавы МИД РФ Сыромолотовым, в том числе защиту выборов (от вмешательства -ИФ) и Украину", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

На встрече Салливан и Сыромолотов также обсудили борьбу с терроризмом. По итогам встречи они договорились о проведении ежегодного двустороннего диалога по проблеме борьбы с терроризмом.

"Соединенные Штаты и Россия договорились об организации американо-российского диалога на высоком уровне на ежегодной основе по вопросам борьбы против терроризма", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в ближайшие месяцы эксперты из двух стран в сфере контртерроризма проведут встречу, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества по этому вопросу.

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