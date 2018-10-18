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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 9:57 18.10.2018 - 09:57

Сеул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и КНДР на этой неделе могут провести очередную встречу в северокорейском приграничном городе Кэсон, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап".

"Южная Корея предложила провести встречу южнокорейского заместителя министра по делам объединения Чун Хэ Суна и его северокорейского коллеги Чон Чжон Су в пятницу в миссии связи между Пхеньяном и Сеулом", - сообщил журналистам чиновник южнокорейского министерства по делам объединения.

"Мы ожидаем ответа Севера", - добавил он.

14 сентября 2018 года в северокорейском городе Кэсоне стартовала работа миссии связи двух корейских государств. Тогда была достигнута договоренность о том, чтобы проводить встречи еженедельно. Но с тех пор в офисе в Кэсоне прошло только две встречи, последняя из которых состоялась в сентябре.

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