Дубай. 13 января. ИНТЕРФАКС - Представители Сирии, России и Турции провели трехстороннюю встречу в Москве, передает в понедельник агентство САНА.
Сирийскую сторону на переговорах представлял глава Бюро нацбезопасности Сирии, генерал Али Мамлюк, турецкую - глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. О том, кто участвовал в переговорах от России, не сообщается.
На встрече стороны обсуждали, в частности, ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
По данным агентства, во время переговоров Мамлюк призвал соблюдать суверенитет и независимость Сирии. Он также призвал Анкару выполнять свои обязательства в рамках Сочинского соглашения по Идлибу, заключенному 17 сентября 2018 года. По словам Мамлюка, Дамаск будет "продолжать борьбу против терроризма до полного освобождения Идлиба".
Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.
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