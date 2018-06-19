Представители Совбезов Израиля и России обсудили размещение армии САР на юге Сирии и военное присутствие Ирана - СМИ
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Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Усилия по достижению договоренности между Израилем, Иорданией и США о развертывании сирийской армии на юге Сирии обсудили глава израильского Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщило во вторник израильское издание Ynetnews.
По его данным, на встрече также поднимался вопрос о "требовании Израиля предотвратить закрепление Ирана в Сирии".
Израиль настаивает на том, чтобы в граничащей с ним южной зоне деэскалации в Сирии не было вооруженных формирований Ирана, ливанской организации "Хезболла" и других проиранских шиитских группировок.
Россия, США и Иордания как гаранты прекращения огня в южной зоне при участии Израиля обсуждают вопрос о выводе оттуда всех несирийских формирований и размещения на границе подразделений сирийской армии.
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Интерфакс