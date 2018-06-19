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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:28 19.06.2018 - 11:28

Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Усилия по достижению договоренности между Израилем, Иорданией и США о развертывании сирийской армии на юге Сирии обсудили глава израильского Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщило во вторник израильское издание Ynetnews.

По его данным, на встрече также поднимался вопрос о "требовании Израиля предотвратить закрепление Ирана в Сирии".

Израиль настаивает на том, чтобы в граничащей с ним южной зоне деэскалации в Сирии не было вооруженных формирований Ирана, ливанской организации "Хезболла" и других проиранских шиитских группировок.

Россия, США и Иордания как гаранты прекращения огня в южной зоне при участии Израиля обсуждают вопрос о выводе оттуда всех несирийских формирований и размещения на границе подразделений сирийской армии.

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