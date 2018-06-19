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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 15:51 19.06.2018 - 15:51

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча высокопоставленных представителей России, Ирана и Турции, посвященная вопросам политического урегулирования в Сирии и реализации заключительного заявления по итогам сочинских переговоров, состоялась во вторник в женевском отделении ООН по инициативе специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"В ходе встречи прошел конструктивный обмен мнениями и состоялись обсуждения по существу по вопросам, связанным с созданием и функционированием конституционного комитета, при этом некоторые общие основания уже найдены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецпосланник ООН намерен пригласить представителей трех стран в Женеву в ближайшие недели для последующих консультаций.

С.Де Мистура также приветствовал приверженность России, Ирана и Турции поддержке ООН в вопросе создания конституционного комитета в Сирии, целью которого является политическое решение вооруженного конфликта в стране.

В конце января 2018 года в российском Сочи состоялась встреча представителей Ирана, России и Турции, посвященная вопросам политического урегулирования в Сирии.

По итогам этих переговоров было принято совместное итоговое заявление, в котором среди прочего содержался пункт о необходимости создания комитета, который займется созданием новой конституции для Сирии, принятие которой будет способствовать окончанию гражданской войны в стране.

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