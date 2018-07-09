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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 18:24 09.07.2018 - 18:24

Берлин. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Работа по реализации минских договоренностей в рамках "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) продолжается, в ближайшие недели пройдут новые технические переговоры представителей стран "четверки", сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель МИД ФРГ.

"На основе результатов встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" 11 июня в Берлине работа по реализации "Минска" продолжается в тесной координации. В ближайшие недели состоятся новые переговоры, вначале в кругах политдиректоров "нормандской четверки", в том числе по теме возможной миротворческой миссии ООН для Донбасса", - сказал представитель министерства. Он напомнил, что 18 июня в Париже состоялась встреча внешнеполитических советников, представителей стран "четверки".

По словам представителя министерства, все стороны должны выполнять обязательства в рамках минских соглашений.

"Сейчас главный приоритет - стабилизировать ситуацию в плане безопасности и продвинуться вперед в политическом процессе", - указал собеседник агентства.

1тф др

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