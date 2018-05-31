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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 20:33 31.05.2018 - 20:33

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг позитивно оценил результаты переговоров, которые проводились представителями США и КНДР в преддверии встречи лидеров обеих стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая намечена на 12 июня.

"Мы достигли прогресса как в Нью-Йорке, так и в других местах, где проходили переговоры. Сегодня у нас было достаточно времени для того, чтобы достичь прогресса", - сказал М.Помпео, выступая с речью в Нью-Йорке по итогам встречи с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

При этом госсекретарь США добавил, что у сторон по-прежнему остается много вопросов, которые им предстоит обсудить. "Нужно еще проделать много работы", - сказал М.Помпео.

Ранее в четверг американский президент Д.Трамп заявил, что "встречи по вопросу Северной Кореи проходят хорошо". Президент США также не исключил, что может провести более одной встречи с лидером КНДР.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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