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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 11:15 13.09.2018 - 11:15

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Должностные лица из США и Кубы встретятся в четверг, чтобы обсудить инциденты с американскими дипломатами в Гаване, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В Госдепартаменте уточнили, что встреча - это "часть наших усилий в рамках расследования, а также наших попыток лучше понять состояние здоровья наших дипломатов". Делегация из Кубы на встрече получит общую медицинскую информацию о пострадавших в Гаване дипломатах.

Источник агентства рассказал, что встреча была организована после того, как Куба пожаловалась, что Вашингтон скрывает от нее ключевые факты о состоянии здоровья пострадавших американцев.

Агентство не уточняет, где именно будет проведена встреча, и кто на ней будет присутствовать.

Встреча пройдет на фоне недовольства в американских спецслужбах в конгрессе недостатком информации об инцидентах, а также на фоне сообщений о продвижениях в расследовании, отмечает агентство.

Ранее телеканал "Эн-би-си ньюс" сообщил, что американские разведслужбы, расследующие инциденты, спровоцировавшие ухудшение здоровья американскими госслужащими на Кубе и в Китае, подозревают Россию в причастности к этому делу.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в ответ заявила, что расследование по инцидентам в Кубе и Китае продолжается, ответственные за инцидент не установлены.

"Мы не установили, кто или что ответственно за атаки на здоровье (американских граждан - ИФ)", - сказала она.

Ранее США сообщали, что с конца 2016 года 26 американских дипломатов пострадали в Гаване в результате атак неясного характера. У пострадавших были выявлены проблемы со зрением, слухом, а также повреждения головного мозга, пострадавшие жаловались на то, что до ухудшения состояния они слышали странные звуки. Изначально предполагалось, что американские граждане стали жертвами акустических атак, однако позднее американские СМИ сообщили, что речь может идти о микроволновом оружии. Аналогичные симптомы были выявлены у американского дипломата в Китае в 2018 году, он также жаловался на странные звуки.

По данным телеканала, в результате атаки пострадали не только дипломаты госдепа США, но и сотрудники ЦРУ, а также как минимум один представитель армии США и представители других американских ведомств.

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