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Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Американская делегация во главе с помощником госсекретаря США Кристофером Фордом посетит с 18 по 20 июня Японию и Южную Корею, чтобы разъяснить политику администрации в отношении Ирана, сообщает Госдепартамент.

"Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд возглавит делегацию США в Сеуле и Токио с 18 по 20 июня, чтобы сообщить о политике администрации в отношении Ирана, включая вопросы повторного введения санкций в отношении Ирана в связи ядерной программой", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

8 мая президент США Д.Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. В свою очередь иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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Интерфакс