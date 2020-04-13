Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 1:45

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь политического бюро движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре Сухайль Шахин сообщил о прошедших переговорах со спецпредставителем США по Афганистану Залмайем Халилзадом.

"Делегация движения "Талибан" во главе с заместителем лидера движения, руководителем политического офиса в Катаре муллой Брадар Ахундом, сегодня днем встретилась со спецпредставителем Халилзадом и генералом Миллером (Скотт Миллер, командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане - ИФ)", - сообщил Шахин в своем твиттере.

"Они говорили о полном выполнении соглашения, а также об отсрочке освобождения заключенных. Обсуждались также нарушения соглашения и другие вопросы, а также пути их решения", - добавил он.

В понедельник госдепартамент США сообщил, что спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад в понедельник в Дохе (Катар) встретится с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Отмечалось, что стороны обсудят "существующие проблемы в исполнении соглашения между США и талибами".

Ранее сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить осуществление процесса обмена военнопленными из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Процесс обмена военнопленными осуществляется на основании подписанного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан" по которому правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. сторонников талибов. В свою очередь, "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

1вз аг

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