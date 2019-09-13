Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 20:41

Дубай. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа переговорщиков от движения "Талибан" (запрещено в РФ) находится в Москве, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя движения.

Делегацию возглавил мулла Шер Мохаммад Станикзай. Агентство не сообщает, с кем именно планирует встретиться делегация талибов в пятницу, и не указывает, на сколько дней она прибыла в Москву.

Визит состоялся всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с талибами "мертвы".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.

Затем Трамп назвал "мертвыми" переговоры с "Талибаном".

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия призывает США и движение "Талибан" к скорейшему возобновлению переговорного процесса.

"Рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании", - сказала на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в Москве "приветствуют заявление движения о готовности к продолжению диалога с США".

"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения и мире", - отметила Захарова.

"При этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане", - заявила она.

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