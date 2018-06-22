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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 15:50 22.06.2018 - 15:50

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Старший советник президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт провели в Израиле встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.

"Они обсуждали средства, с помощью которых гуманитарная ситуация в Газе может быть смягчена, при сохранении безопасности Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что стороны "также обсудили неизменную приверженность администрации Трампа и Израиля делу установления мира между израильтянами и палестинцами".

Ранее на этой неделе делегация США во главе с советником президента Дж.Кушнером встретилась в Аммане с королем Иордании Абдаллой II.

Делегация США посетила столицу Иордании в рамках турне по странам Ближнего Востока, которое предполагает также остановки в Египте, Саудовской Аравии и Израиле. При этом переговоров с представителями палестинской администрации у делегации не запланировано.

1кю ар

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