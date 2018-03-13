Представители Центра по примирению ведут переговоры с боевиками, чтобы они покинули Восточную Гуту

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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 20:26 13.03.2018 - 20:26

Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили о переговорах с лидерами боевиков по вопросу их выхода с территории Восточной Гуты. "Представители центра по примирению ведут переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, срочной эвакуации больных и раненых", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. 1фф об Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс