Представители Центра по примирению ведут переговоры с боевиками, чтобы они покинули Восточную Гуту
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Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили о переговорах с лидерами боевиков по вопросу их выхода с территории Восточной Гуты.
"Представители центра по примирению ведут переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, срочной эвакуации больных и раненых", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
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Интерфакс