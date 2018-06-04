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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 9:45 04.06.2018 - 09:45

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Широкий спектр вопросов экономического сотрудничества Южной Кореи, России и, потенциально, КНДР обсудит делегация РФ во главе с вице-премьером РФ, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым с южнокорейскими коллегами в Сеуле 7 июня, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на Минфин Южной Кореи.

"В ходе встречи объединенного комитета Южной Кореи и России по экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, намеченной на четверг в Сеуле, две страны обсудят широкий спектр вопросов, таких как развитие инфраструктуры российского дальневосточного региона, а также возможный трехсторонний проект двух Корей и России на фоне резкого потепления отношений на Корейском полуострове", - сообщает агентство.

Южнокорейскую делегацию на встрече представит министр финансов и стратегии Южной Кореи Ким Дон Ён, российскую - Ю.Трутнев.

Агентство отмечается, что Южная Корея наращивает экономическое сотрудничество с Россией в различных областях, включая энергетику, судостроение, рыбный промысел и транспортное сообщение. В числе потенциальных совместных проектов "Ренхап" называет соединение корейской железнодорожной сети с Транссибирской магистралью, а также создание единой энергосети России, Южной Кореи, Китая, Японии.

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