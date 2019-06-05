Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 14:03

Токио. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея провела рабочие переговоры с США и Японией, повесткой дня которых стали вопросы, связанные с Северной Кореей, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, генеральный директор бюро по вопросам мира на Корейском полуострове министерства иностранных дел Республики Корея Ли Дун Ер встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Северной Кореи Алексом Вонгом.

В ходе переговоров Ли Дун Ер сообщил о помощи, которую Сеул предложил КНДР для борьбы со вспышкой африканской чумы свиней. По его словам, в настоящее время южнокорейские власти ждут ответа от Пхеньяна на это предложение.

В том случае, если КНДР примет предложение, Южной Корее потребуется одобрение Вашингтона на освобождение от санкций для перевозки оборудования, необходимого для принятия мер по борьбе с вирусом.

Кроме того, Ли Дун Ер сообщил о планах Сеула отправить в КНДР продовольственную помощь.

В мае КНДР проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о вспышке африканской чумы на одной из ферм.

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