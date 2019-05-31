Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 7:27

Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Переговорщики от США, Южной Кореи и Японии по КНДР намерены в пятницу в Сингапуре обсудить вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

В сообщении отмечается, что закрытая встреча состоится "на полях" проходящего в Сингапуре ежегодного Азиатского саммита по безопасности ("Шангри-Ла Диалог"). В ней будут участвовать спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган и гендиректор Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Кендзи Канасуги.

По данным агентства, участники встречи намерены дать оценку "текущей ситуации в отношении ядерных проблем Севера и уточнить свое послание Пхеньяну, чтобы сохранить диалог".

"Ренхап" отмечает, что последняя подобная встреча состоялась в Вашингтоне 7 марта.

"Ли До Хун также планирует встретиться на двусторонней основе со своим японским коллегой утром и с американским чиновником во второй половине дня, хотя точный график еще не установлен", - сообщил собеседник агентства.

"Ренхап" отмечает, что присутствие переговорщиков США, Южной Кореи и Японии по КНДР на форуме в Сингапуре "весьма необычно". Традиционно участие в "Шангри-Ла Диалоге" принимают министры обороны и высокопоставленные военные.

1вз вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!