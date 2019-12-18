Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 11:02

Стамбул. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры и представители 20 исламских стран в среду прибыли в Куала-Лумпур для участия в саммите, темой которого станут глобальные проблемы мусульманской общины в мире, сообщает турецкое издание "Йени шафак".

Издание уточняет, что хотя повестка переговоров обнародована не была, участники встречи могут обсуждать обстановку в Кашмире, Сирии, Йемене, а также ситуацию вокруг национального меньшинства рохинджа.

В частности, на четырехдневном саммите, который завершится в субботу, присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Ирана Хасан Рухани, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, вице-президент Индонезии Мааруф Амин.

Однако, напоминает "Йени шафак", на саммит не приедет один из его организаторов - премьер Пакистана Имран Хан, причем по некоторым данным, такое решение было принято под давлением Саудовской Аравии.

Власти королевства также отказались присутствовать на саммите, мотивируя это тем, что данная переговорная площадка не подходит для обсуждения проблем 1,75-миллиардной мировой общины мусульман. Как отмечали саудовские СМИ, в телефонном разговоре накануне короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда и премьера Махатхира Мохамада король заявил, что подобные вопросы следует обсуждать лишь в рамках Организации исламского сотрудничества.

В свою очередь в администрации Махатхира Мохамада подчеркивали, что не имеют намерения создавать "новый блок" среди исламских стран.

"Йени шафак" отмечает, что по мнению некоторых экспертов, Эр-Рияд решил пропустить этот саммит, опасаясь остаться в дипломатической изоляции из-за таких своих региональных соперников как Иран, Катар и Турция.

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