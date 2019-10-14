*** Прокуратура ЕС должна начать работу осенью будущего года
Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Совет Евросоюза утвердил в понедельник румынку Лауру Кодруцу Ковеси первым главным прокурором ЕС.
Теперь ее кандидатуру должен одобрить Европарламент, сообщила пресс-служба Совета ЕС, который собрался в Люксембурге на уровне главы МИД стран-членов организации.
Ковеси ранее возглавляла Национальное антикоррупционное управление Румынии.
Прокуратура ЕС должна начать работу осенью 2020 года. Она будет расследовать дела, связанные коррупцией, хищениями и другими финансовыми махинациями.
Главный прокурор утверждается на семилетний срок.
1ак др