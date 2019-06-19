Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 16:29

Таллин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-канцлер по делам ЕС МИД Эстонии Матти Маасикас возглавит представительство Европейского союза на Украине, сообщил в среду портал ERR со ссылкой на издание "Европейская правда".

В МИД Эстонии эту информацию комментировать не стали, сославшись на дипломатическую традицию, согласно которой сообщения о назначениях дипломатов не публикуются до тех пор, пока согласие с их назначением не предоставили государства пребывания. Послов Евросоюза выбирает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Матти Маасикас в 2001-2005 годах был послом Эстонии в Финляндии, а в 2005-2008 годах - канцлером МИД. В 2009-2010 годах эстонский дипломат работал в аппарате Еврокомиссии, а в 2011-2016 - занимал пост постоянного представителя Эстонии при Европейском союзе. С лета 2017 года, когда Эстония стала председателем Совета ЕС, Маасикас занимает пост спецпредставителя Эстонии при Евросоюзе.

Маасикас сменит в Киеве Хьюга Мингарелли, который был назначен послом ЕС на Украине в 2016 году. Как отмечает "Европейская правда", Маасикас во время работы в Брюсселе был имел отношение к принятию многих решений в поддержку Украины на уровне ЕС.

бп

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