Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 12:11 16.07.2018 - 12:11

Москва/Париж. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России лишено российским МИДом дипломатического статуса и ликвидируется, сообщил в понедельник "Интерфаксу" французский дипломатический источник.

"Как сообщили сотрудникам, МИД РФ лишил представительство дипломатического статуса. Поэтому оно полностью ликвидируется. С завтрашнего дня представительство по торговли и инвестициям посольства Франции закрывается. Сегодня последний день его работы", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, причиной такого решения может быть якобы проводимая коммерческая деятельность представительства, осуществляемая на территории РФ.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением со стороны посольства Франции, а также комментарием со стороны МИД РФ относительно этой ситуации.

Представительство по торговле и инвестициям посольства Франции занималось продвижением малого и среднего французского бизнеса в России, а также сопровождением французского бизнеса, работающего на территории Российской Федерации.

Являясь представительством французской Business France - государственной организации, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции, представительство вносило активный вклад в организацию общения между бизнес-кругами Франции и России, а также обеспечивало организацию французского присутствия на Санкт-Петербургском экономическом форуме, а также других экономических площадках в России.

***/1дм мф

Neuer Inhalt Horizontal Line