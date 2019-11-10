Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 20:32

*** Правые и консерваторы, напротив, могут усилить позиции

Мадрид. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Испанская социалистическая рабочая партия и объединение "Подемос" потеряют представительство в новом составе парламента страны - таковы данные опроса, проведенного по заказу испанского телерадиовещания и опубликованные в воскресенье по окончанию голосования на внеочередных всеобщих выборах.

Согласно данным этих опросов, социалисты могут получить 114-119 мест, в то время как в прежнем составе они были представлены 123 депутатами. "Подемос" может пройти в парламент с 30-34 местами против 42 в прежнем составе парламента. Наибольшая неудача может ждать либеральную партию "Граждане", если в прежнем составе парламента у них было 57 депутатов, в новый могут пройти лишь 14-15.

Это означает, что, скорее всего, социалистам вновь не удастся сформировать правительство большинства, и им придется вести переговоры о создании коалиционного правительства.

Консервативная Народная партия и ультраправая Vox в свою очередь могут значительно увеличить представительство - "народникам", согласно результатам опроса, может отойти 85-90 мест, против прежних 66, а Vox может удвоить число своих депутатов с прежних 24 до 56-59 парламентариев в новом составе парламента.

Ожидается, что первые предварительные результаты будут оглашены в 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Во вторых за нынешний год внеочередных всеобщих выборах в Испании могли принять участие 37 млн подданных страны. По всей Испании были открыты почти 60 тыс. избирательных участков.

По данным на 18:00 местного времени (20:00 мск) явка избирателей составила 56,86%, что на четыре процентных пункта меньше, чем на выборах, которые прошли в апреле, когда социалисты одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов Педро Санчес вел коалиционные переговоры, которые так и не завершились удачей.

В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и были объявлены внеочередные выборы.

1ар тг

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