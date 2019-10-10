Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 3:27

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Белому дому не известно о том, что китайская делегация на торговых переговорах с США во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока, сообщил представитель аппарата американского президента.

"Нам в настоящее время не известно об изменении планов визита вице-премьера", - сказал он телеканалу CNBC.

Переговоры по торговым разногласиям на высоком уровне запланированы на четверг и пятницу. С американской стороны в них принимают участие торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

В то же время представитель Белого дома в ответ на вопрос телеканала о перспективах достижения соглашения в ходе нынешнего раунда переговоров сказал, что президент США Дональд Трамп еще не принял решение.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что Лю Хэ и его команда намерены покинуть Вашингтон в четверг вместо пятницы из-за отсутствия прогресса по основным обсуждаемым вопросам.

По данным газеты, Китай отказался говорить о принудительной передаче технологий, а также обошел вопрос государственных субсидий во время подготовительных встреч на уровне заместителей глав делегаций.

США требуют от китайской стороны улучшить защиту американской интеллектуальной собственности, отказаться от практики принудительной передачи американскими предприятиями в КНР технологий китайским фирмам, огранить государственные субсидии китайским производителям и расширить доступ американских компаний к закрытым китайским рынкам.

Без существенного прогресса в ходе нынешнего раунда переговоров Трамп с 15 октября намерен повысить тарифную ставку на китайские товары стоимостью $250 млрд до 30% с 25%.

1гк бм

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