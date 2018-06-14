Представитель Белого дома отказалась комментировать информацию о том, что Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским
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Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что не знает, говорил ли президент США Дональд Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией.
"Я не знаю ни о каких подобных заявлениях", - сказала она на брифинге в четверг, отметив, что не станет комментировать разговоры, в которых не участвовала.
(Последует)
гс
Интерфакс