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Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что не знает, говорил ли президент США Дональд Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией.

"Я не знаю ни о каких подобных заявлениях", - сказала она на брифинге в четверг, отметив, что не станет комментировать разговоры, в которых не участвовала.

(Последует)

гс

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Интерфакс