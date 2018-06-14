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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 21:41 14.06.2018 - 21:41

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что не знает, говорил ли президент США Дональд Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией.

"Я не знаю ни о каких подобных заявлениях", - сказала она на брифинге в четверг, отметив, что не станет комментировать разговоры, в которых не участвовала.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.

По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.

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