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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 15:47 25.10.2018 - 15:47

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг журналистам, что СМИ крайне предвзято освещают работу президента США Дональда Трампа, которого подвергли критике, в том числе, из-за инцидента с отправкой посылок с взрывными устройствами ряду общественных деятелей.

"СМИ на 90% освещают (деятельность - ИФ) этого президента негативно", - сказала она.

При этом среди достижений администрации Д.Трампа она назвала создание новых рабочих мест, экономический рост, заключение торговых соглашений и мероприятия по обеспечению безопасности.

"Вы продолжаете концентрироваться только на негативе... вчера первое, что сделал президент - он вышел и осудил насилие. Первое, что вы сделали, это вышли и обвинили президента в ответственности за (инцидент - ИФ). Это неправильно", - заявили С.Сандерс.

При этом она подчеркнула, что Д.Трамп не имеет никакого отношения к рассылке посылок со взрывными устройствами.

Накануне в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал инцидент актами терроризма.

Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

В четверг Д.Трамп в очередной раз подверг критике ряд американских СМИ, которые, по его мнению, распространяют "фейковые" сообщения.

"Очень большая часть той ярости, которую мы видим сегодня в нашем обществе, порождена лживыми и неправильными сообщениями основных СМИ, которых я отношу к фейковым новостям", - написал американский лидер в своем аккаунте.

"Это все стало настолько плохим и отвратительным, что не поддается описанию. Эти СМИ должны привести себя в порядок", - добавил Д.Трамп.

1аю ар

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