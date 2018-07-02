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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 17:30 02.07.2018 - 17:30

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук в понедельник заявил, что в конце этой недели он направится в Европу для участия в консультациях с коллегами из стран ЕС, посвященных политике в отношении Ирана.

"Последнее, что я хочу сказать: я в конце недели отправлюсь в Европу для встречи с руководителями ведомств по политическому планированию из Германии, Франции и Великобритании. И это станет продолжением тесных обсуждений... о политике в отношении Ирана", - сказал он на брифинге в госдепартаменте.

Он отметил, что делегации госдепа и минфина США уже посетили более 10 стран Европы и Восточной Азии с целью убедить партнеров оказать давление на Иран.

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